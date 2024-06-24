Şanlıurfa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve son dönemde yaşanan yangın olayları sebebiyle, il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, insan ve araç trafiğinin orman yangınları riskini artırması nedeniyle alınan bu önlem, 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve yeni bir bildirime kadar sürecek.

Ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi yangına yol açabilecek eşyaların getirilmesi ve ateş yakılması kesinlikle yasaklandı.

Ayrıca, orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklar kapsamında.

Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı gibi belirli alanlarda ise sadece ateş kullanılmadan piknik yapılmasına izin verilecek.

Valilik, yasaklara riayet edilmesi için jandarma, emniyet ve orman muhafaza ekiplerinin sürekli denetim yapacağını, kurallara uymayanlar hakkında ise Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem başlatılacağını belirtti.

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