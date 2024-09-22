Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. O anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Başka bir araçtan inen şahıslar, 06 BJ 5128 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobil içinde bulunan Emrullah Yıldız (30) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırı anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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