Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR seyir halindeyken alev alev yandı: Zarar 5 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeki pamuk yüklü tır, motor kısmındaki yangın sonucu tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail B. idaresindeki 63 K 4180 pamuk yüklü tır, seyir halinde alev almaya başladı.

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Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarındaki istasyonun boş alanına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi.

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5 milyon TL'lik zarar oluştuğu bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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