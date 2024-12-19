Şanlıurfa’da PKK/YPG’de sözde sorumlu olan terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/YPG'de uzun yıllar sözde sorumlu ve takım komutanı olarak görev alan M.A. isimli örgüt mensubu, örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2018 yılında yurt içerisinde terör örgütüne katılan, 2019 yılında Türkiye üzerinden Suriye/Kamışlı'daki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan ve sorumlu düzeyde görevlendirilen, örgütün sözde takım komutanlarından olan, Suriye Haseke ve Kamışlı'da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve 2021 yılında Suriye Ayn El Arap bölgesine sorumlu düzeyde gönderilerek yeraltında PKK'lı teröristlerin eğitim faaliyetlerini yürüten M.A. isimli örgüt mensubu teslim olması için ikna edildi.

Örgüt üyesi şahıs, örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.