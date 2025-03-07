Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek ve Birecik ilçelerinde operasyon düzenlendi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 alev gizleyen aparat ile çeşitli çap ve ebatlarda 471 fişek ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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