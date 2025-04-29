Şanlıurfa’da sahte çürük raporu şebekesi çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da sahte çürük raporu şebekesi çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da jandarma askere gitmek istemeyen kişilere usulsüz sağlık raporu verdiği iddia edilen aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında; hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığında sahte sağlık raporu hazırladığını tespit etti.

Bu kişilere "askerliğe elverişsiz" raporu verilirken, jandarma 3 ilde harekete geçti. Usulsüz rapor hazırlayanlar ile alanlara yönelik Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınmış belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da sahte çürük raporu şebekesi çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da sahte çürük raporu şebekesi çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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