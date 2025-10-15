Şanlıurfa’da jandarma silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 320 farklı çap ve ebatta fişek ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 8 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.