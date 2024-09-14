Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı. 5 kişi gözaltında

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı. 5 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındığı aktarıldı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik olarak Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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