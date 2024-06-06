Şanlıurfa'da sokakta yürüyen bir vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı! Korkulan oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde önceki gün yolda yürüyen Mustafa Şahin adlı vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Edinilen bilgilere göre, saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alınırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü.
Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderilen numunelerde test sonuçları, köpeğin kuduz olduğunu ortaya çıktı. Köpek tarafından ısırılan Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgeye giden ekiplerin başıboş köpekleri toplamaya başladığı öğrenildi.