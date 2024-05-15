Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Harran ilçesi Çaltılı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Mustafa S. (12) iddiaya göre dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için ekipler harekete geçti. Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Ekiplerce olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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