Şanlıurfa'da sulama kanalına girdi akıntıya kapılıp kayboldu

Şanlıurfa'daki tarım sulaması için kullanılan kanala giren 16 yaşındaki genç akıntıya kapıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi mevkiinde, sulama kanalı tehlikesi bir kez daha gündeme geldi. Sedat Dağ adındaki 16 yaşındaki genç Devlet Su İşleri DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntı fazlaydı. Sedat Dağ bir anda gözden kayboldu. Gencin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Sedat Dağ'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.