Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile fıstık yüklü traktörün çarpışması neticesinde 12 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Hüseyin K.'nın (22) kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı istikamette seyreden Osman B. (68) yönetimindeki fıstık yüklü traktörle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 11 kişi yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere getirildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali M.'nin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.