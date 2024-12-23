Şanlıurfa'da taziye evi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da taziye evi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da taziye evi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

aw356117-01.jpg

Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga sonrasında yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

aw356117-02.jpg

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı