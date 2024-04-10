Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını

Kaynak: ANKA
Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Yaklaşık 3 saattir süren yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak müdahale hızlandırıldı. Fabrika çalışanlarının bayram nedeniyle izinli olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

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