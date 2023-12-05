Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Siverek karayolunun 20’inci kilometresinde yaşandı. İbrahim Yıldız (24) idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım Alçiçek’in kullandığı 06 BGN 02 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, TIR ise yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun da olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.