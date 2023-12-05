Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Diyarbakır-Siverek karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir TIR ile bir otomobil çarpıştı.

KAYNAK: DHA
Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Siverek karayolunun 20’inci kilometresinde yaşandı. İbrahim Yıldız (24) idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım Alçiçek’in kullandığı 06 BGN 02 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, TIR ise yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun da olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Wanda Nara Mauro Icardi'siz günlerini ağlaya ağlaya anlattı Spor
Wanda Nara Mauro Icardi'siz günlerini ağlaya ağlaya anlattı
Yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi Gündem
Yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı. Barış Atay belediye başkanı adayı olacak mı Siyaset
TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı. Barış Atay belediye başkanı adayı olacak mı
''Dilan Polat'ı sektöre ben soktum''diyen fenomenin mal varlıklarına el kondu. Bir güzellik merkezine daha soruşturma açıldı Magazin
''Dilan Polat'ı sektöre ben soktum''diyen fenomenin mal varlıklarına el kondu. Bir güzellik merkezine daha soruşturma açıldı
Yeni Şafak yazarından skandal İmamoğlu sözleri. 'Bacağını kırıp eline vermiş gibi hissettirmelidir' Gündem
Yeni Şafak yazarından skandal İmamoğlu sözleri. 'Bacağını kırıp eline vermiş gibi hissettirmelidir'
Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar Spor
Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar