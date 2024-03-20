Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 36 gözaltı

Bu operasyonda, 656 jandarma personeli 13 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 36 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu operasyon, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ın emriyle, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik 36 farklı adrese baskın yapıldı ve bazı yollarda arama noktaları kuruldu.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, “koçbaşı” kullanarak girilen evlerde ve yollarda yapılan aramalarda, 36 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 24 kişi daha yakalandı.

Dedektör köpeklerin de katkıda bulunduğu aramalarda, gizli bölmelere saklanmış 25 kilogram sentetik uyuşturucu, 1.5 kilogram esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 5 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait 111 mermi, sahte para, kaçak sigara ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 60 şüpheli, işlemleri için ilgili jandarma komutanlığına sevk edildi.