Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 36 gözaltı

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da torbacılara şafak operasyonu: 36 gözaltı
Şanlıurfa’da, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına karşı geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bu operasyonda, 656 jandarma personeli 13 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 36 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu operasyon, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ın emriyle, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik 36 farklı adrese baskın yapıldı ve bazı yollarda arama noktaları kuruldu.

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-1.jpg

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, “koçbaşı” kullanarak girilen evlerde ve yollarda yapılan aramalarda, 36 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 24 kişi daha yakalandı.

Dedektör köpeklerin de katkıda bulunduğu aramalarda, gizli bölmelere saklanmış 25 kilogram sentetik uyuşturucu, 1.5 kilogram esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 5 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait 111 mermi, sahte para, kaçak sigara ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-2.jpg

Gözaltına alınan toplam 60 şüpheli, işlemleri için ilgili jandarma komutanlığına sevk edildi.

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-3.jpg

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-4.jpg

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-5.jpg

sanliurfada-torbacilara-safak-operasyonu-36-gozalti-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Sokak torbacılarına operasyon
Sokak torbacılarına operasyon
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı...
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı...
Polisten torbacılara operasyon. 15 kişi gözaltına alındı
Polisten torbacılara operasyon. 15 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ’da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
Elazığ’da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
46 ilde Narkoçelik 2 operasyonu. Yüzlerce torbacı yakalandı
46 ilde Narkoçelik 2 operasyonu. Yüzlerce torbacı yakalandı
Son Haberler
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı Dünya
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor Magazin
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor