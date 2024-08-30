Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpışırken, kazada, sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralılar; Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Polat'ın cesedi ise olay yerindeki işlemleri sonrasında Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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