Şanlıurfa’da üst geçide çarpan araçta 2 ölü

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, cenazeleri güçlükle çıkardı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Bulvarı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası 06 AU 0701 olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, hızla ilerleyerek üst geçidin ayağına çarptı.

Cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan 2 kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler, cenazeleri araçtan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Sürücünün kimliği ve aracın sahibi araştırılıyor. Kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor.