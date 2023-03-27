27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:48
Takip Et

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir aracın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyonda başlattı. İlçe girişinde durdurulan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, İ.B. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliden İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.