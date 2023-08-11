Şanlıurfa’da yaya ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile karşıya geçmeye çalışan yaya arasında 'yol vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sürücü aracından inerek, yayayla yol ortasında tekme-tokat kavga etti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu güçlükle ayrılan taraflar, olay yerine çağrılan polis ekiplerine rağmen birbirinden şikayetçi olmayarak bölgeden ayrıldı.



​Trafikte yaşanan tartışma ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.