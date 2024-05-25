Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kazası: 6 yaralı

Olay, Şanlıurfa - Suruç karayolu üzerinde 32. kilometrede gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep yönünden Şanlıurfa yönüne doğru ilerlemekte olan Cemil S. yönetimindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Suruç'a yakın bir noktada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 6 yolcu yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak resmi soruşturma süreci başlatıldı.