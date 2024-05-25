Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kazası: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde 6 kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa - Suruç karayolu üzerinde 32. kilometrede gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep yönünden Şanlıurfa yönüne doğru ilerlemekte olan Cemil S. yönetimindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Suruç'a yakın bir noktada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 6 yolcu yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili olarak resmi soruşturma süreci başlatıldı.

İlgili Haberler
Gaziantep'te 1 PKK'lı yakalandı
Gaziantep'te 1 PKK'lı yakalandı
Kavgayı ayırmak için ezan okudu. Böylesi sadece Türkiye'de olur
Son Haberler
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı Gündem
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı Yaşam
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı Gündem
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü Sağlık
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı Gündem
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı Yaşam
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı