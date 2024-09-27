Şanlıurfa'da yorgun mermi 3 yaşındaki çocuğa isabet etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da yorgun mermi 3 yaşındaki çocuğa isabet etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda uyuyan S.A.'ya (3), nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Göğsüne isabet eden mermi ile yaralanan çocuk kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı ile ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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