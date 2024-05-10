Şanlıurfa'da yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada

Olay, Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalının yakınından geçen bir ailenin küçük çocuğu, kanala düştü. Suyun akıntısında sürüklenen çocuğun kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı görenler hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Suya atlayan vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için çaba harcadı. Plastik bir boruya tutunarak ilerleyen iki kişi, çocuğu kurtarmayı başardı. Kurtarma sonrasında çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.