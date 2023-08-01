Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi. Polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu

Şanlıurfa’da polis memuru Ramazan Kütük (31) kullandığı zırhlı aracın devrilmesiyle aracın altında kalarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi. Polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu

CNN Türk'ün haberine göre; Kaza sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi çıkışında meydana geldi. Polis memuru Ramazan Kütük (31) Polis yerleşkesinden zırhlı aracıyla çıkarken kaldırıma çarparak devrildi. Kazayı gören meslektaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN DA HASTANEYE GELDİ

Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, "Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ekran3.jpg

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
Samsunspor Juventus'tan transfer yaptı Spor
Samsunspor Juventus'tan transfer yaptı
Juventus'un yıldızı Samsunspor'da Spor
Juventus'un yıldızı Samsunspor'da
Türkbükü yangını geniş alana yayıldı. Müzik eşliğinde yangını seyrettiler Güncel
Türkbükü yangını geniş alana yayıldı. Müzik eşliğinde yangını seyrettiler
Bursa'da dört fabrika alev alev yanıyor Güncel
Bursa'da dört fabrika alev alev yanıyor
Konyaspor'dan beş transfer birden. Galatasaraylı oyuncu da var Spor
Konyaspor'dan beş transfer birden. Galatasaraylı oyuncu da var
AKP’li başkan yaşlı kadınları azarladı Güncel
AKP’li başkan yaşlı kadınları azarladı
Yaşar Alptekin yıllar sonra itiraf etti. Bir dönem sarık ve cüppe ile dolaşıyordu Magazin
Yaşar Alptekin yıllar sonra itiraf etti. Bir dönem sarık ve cüppe ile dolaşıyordu