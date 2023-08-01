Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi. Polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu

CNN Türk'ün haberine göre; Kaza sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi çıkışında meydana geldi. Polis memuru Ramazan Kütük (31) Polis yerleşkesinden zırhlı aracıyla çıkarken kaldırıma çarparak devrildi. Kazayı gören meslektaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN DA HASTANEYE GELDİ

Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, "Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.