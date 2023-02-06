6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçinde insan olan bir binanın yıkılma anı kan dondurdu

İçinde insan olan bir binanın yıkılma anı kan dondurdu

Şanlıurfa'da devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle içinde insan olan bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:34
Takip Et

Şanlıurfa'daki depremde içinde insan olan bir binanın yıkılma anı

İçinde insan olan bir binanın yıkılma anı kan dondurdu
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi dahil birçok il depremi hissetti.

Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de içinde insanların olduğu 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceğini bu nedenle de hasarlı binalara girilmemesi konusunda sık sık uyarı yapıyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.