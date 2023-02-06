İçinde insan olan bir binanın yıkılma anı kan dondurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi dahil birçok il depremi hissetti.

Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de içinde insanların olduğu 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceğini bu nedenle de hasarlı binalara girilmemesi konusunda sık sık uyarı yapıyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.