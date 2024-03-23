Şanlıurfa'daki nevruz kutlamalarında 15 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da, DEM Parti teşkilatı tarafından 11 Nisan Stadyumu parkında nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamaya gelenler, polisin uygulama noktasında üst araması yapıldıktan sonra kutlama alanına alındı. Kalabalıkta halay çeken bazı kişilerin terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan attığı ve bazılarının ise sözde 'Kürdistan' yazılı tişörtler giydiğinin görülmesi üzerine sivil polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununun demokratik çözümüne ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye’nin geleceği 31 milyon Kürt’ün iradesiyle, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümündedir. Bunun için sizleri tekrar diyalog ve müzakereye çağırıyoruz. Ama ne göndük? Kürtlerin bulunduğu her yere 'Teröristan' diyorlar. Milletvekilleriniz Meclis’te iki kelime Kürtçe konuştuğunda seslerini kısıyorlar, 'bilinmeyen dil' diyorlar. Bir an önce teröristan kavramından, bilinmeyen dil tarifinden vazgeçin."

Yapılan konuşmaların sonrasında DEM Parti Belediye başkan adayları tanıtılıp, alanda nevruz ateşi yakılarak halay çekildi.