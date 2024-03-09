Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 17 kişi tutuklandı
Operasyonda, aralarında DEM Parti’nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa’da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti’nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, önceki gün PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri iddiasıyla aralarında DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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