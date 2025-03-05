Şanlıurfaspor evinde Adanaspor'a kaybetti

Kaynak: İHA
Şanlıurfaspor evinde Adanaspor'a kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Adanaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alarak ligde kalma umutlarını tazeledi

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı içinde buluşan Akabueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Harun Alpsoy’un ceza sahasına ortasında Amadou Ciss, kaleci Tokotaev’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu ağlara yolladı. 1-1

50. dakikada Endri Çekici’nin kullandığı köşe atışında Fatih Kurucuk'nun şutunda top filelerle buluştu. 2-1

90. dakikada Safa Kınalı’nın ceza sahası dışından sert şutunda top defansa da çarparak direğin hemen yanından kornere çıktı.

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