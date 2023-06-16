Şanlıurfaspor’un kupa töreninde arbede çıktı: Vali, kupayı eski başkandan kaçırdı

TFF 2. Lig Play-Off Finali’nde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan karşılaşmanın ardından kupa töreninde ilginç görüntüler yaşandı.

Kupa törenine katılan Şanlıurfaspor eski Başkanı Emin Yetim ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan arasında gerginlik yaşandı.

Kupayı futbolcularla kaldırmak isteyen eski kulüp Başkanı Emin Yetim’in elinden kupayı alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emin’i alandan uzaklaştırmak istedi.

Vali Ayhan, kupayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile kaldırmaya çalıştı.

Yetim, söz konusu duruma tepki gösterince kısa süreli arbede çıktı.

“KAMUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Yetim, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor’un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin [email protected]’ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum.”

İYİ PARTİ’DEN ADAY OLMUŞTU

Emin Yetim, Şanlıurfaspor maç fazlası ve 2 puan farkla lider durumdayken kulüp başkanlığı görevinden istifa edip İYİ Parti’nin 1. Sıra Milletvekili Adayı olmuş, fakat seçilememişti.