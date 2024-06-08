Şanluurfa'da kuduz alarmı. 2 mahalle karantinaya alındı

Eyyübiye'ye bağlı Batıkent Mahallesinde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e bir sokak köpeği saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Mustafa Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin sonrasında taburcu edildi.

30 Mayıs´ta ise kırsal Payamlı Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Ufuk Kılıç´a saldıran sokak köpeğinde kuduz tespit edildi. Her iki mahallede valilik karantina uygulaması başlattıb

Mahallelerin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar asıldı. Şanlıurfa Valiliği'nin yaptığı açıklamada kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı duyuruldu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk yarattığını, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere sokak hayvanlarının kuduza karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışma emri verildiği belirtti.