Kaza, geçtiğimiz gün Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir market önüne aracını park eden vatandaş, marketten alışveriş yaptıktan sonra otomobiline doğru yürüdü. Şahıs, o esnada kendisine doğru hızla ilerleyen otomobili görerek durdu. Hızla ilerleyen sürücü, park halindeki vatandaşın aracına çarptı, marketten çıkan vatandaş şans eseri ölümden döndü. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da ağır hasar oluştu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde marketten çıkan vatandaşın tam aracına bineceği esnada hızla gelen otomobili fark ederek durduğu ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.

"5 SANİYE İLE KURTULDU"

Gerçekleşen kazanın görgü tanığı olan market işletmecisi Selda Alver, "Bizim burada işletmemiz var sürekli kazalar oluyor bu caddede. Hemen hemen 2 günde bir kaza oluyor hatta ölümlü kazalar da oldu. Biz sürekli burasıyla alakalı şikayette bulunduk ama kimse ilgilenmedi. Arkadaş arabasını park edip alışveriş yaptı, dışarıya çıktığında aracın geldiğini fark etmiş elini atmadan durmuş. 5 saniye ile kurtuldu elini arabaya koyduğunda binseydi ölmüştü şu anda. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz artık. Bizim işletmemiz burada biz de korkuyoruz birkaç sefer de dükkanımıza araç daldı" şeklinde konuştu.