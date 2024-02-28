Şans oyunlarının şifresini kırdılar. 4 arkadaş servet kazandı

Princeton Üniversitesi mezunlarından oluşan bir grup, piyangodan milyonlarca dolar kazanarak sistemi yenmenin yolunu buldu. Dört eyalette, ikramiye isabet eden 66 bileti satın alarak toplamda 6 milyon doların (yaklaşık 187 milyon TL) üzerinde bir kazanç elde ettiler.

Ancak başarıları, “iyi şansın ötesine geçtiği” yönünde söylentilere yol açtı. Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto’dan oluşan grup, sistemi yenmek için stratejik bir yaklaşım geliştirmiş olabilecekleri konuşuluyor.

dört kişinin de gurubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması dikkat çekti.

Basında yer alan haberlere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia’yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri’den alınan bilete isabet eden ‘5 milyon dolarlık büyük ikramiye’ oldu.

Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi. Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.

TAHMİNLER HAVADA UÇUŞUYOR

Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.

Kaliforniya Üniversitesi İstatistik Profesörü Phillip Stark, Good Morning America’ya yaptığı açıklamada, “Bunlar ya dünyanın en şanslı insanları ya da sistemi yenmenin bir yolunu buldular” dedi.

Öte yandan dört kişinin de gurubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması dikkat çekti. Ayrıca uzmanlar, kazanma şanslarını artırmak için kamuya açık bilet verilerinden yararlanmış olabileceklerini düşünmekte.

Indiana, Bloomington’daki bir piyango satış noktası, grubun araştırma amacıyla birden fazla ziyarette yüzlerce bilet satın aldığını aktardı.