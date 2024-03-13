Şansal Büyüka açıkladı. Galatasaray şampi mi?

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Şansal Büyüka açıkladı. Galatasaray şampi mi?
Spor 1 numarası Şansal Büyüka şampiyonluk düğümünün nasıl çözüleceğini açıkladı.

Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucu şampiyonluk mücadelesi için belirleyici olacak.

Galatasaray’ın zirvede 1 adım önde olduğunu vurgulayan Şansal Büyüka “Galatasaray için şampi” diyebilir miyiz sorusuna yanıt verdi.

343 Dijital kanalına konuşan ünlü isim Fenerbahçe’nin Trabzon deplasmanından alacğı sonuca dikkat çekti.

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA’NIN SÖZLERİ

Fenerbahçe Trabzon’da puan kaybederse, Galatasaray kazanırsa şampi lafını kolayca kullanırız.

Bunu kullanmak için Fenerbahçe maçının sonucunu beklemek lazım.

Fenerbahçe kazanırsa düğüm Aslantepe’de çözülür.

Trabzon kazanırsa ya da berabere biterse Galatasaray şampiyonluğu koluna yavaş yavaş koluna takmaya başlar.

Şampi diyebiliriz.

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