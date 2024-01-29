Santa Maria Kilisesi'ne dev Türk bayrağı asıldı

Santa Maria Kilisesi’nde dün Pazar ayini yapıldığı esnada kar maskeli ve silahlı iki saldırgan tarafından baskın yapılmış ve silahlı saldırı sonrasında Kilise’de ayin yapan Tuncer Cihan adlı bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

İki saldırgan saldırı sonrasında olay yerinden kaçmış olsa da güvenlik ekipleri tarafından gün bitmeden yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrasında yakalanan iki saldırganın yabancı uyruklu olduğunu, birinin Tacikistanlı diğerinin ise Rusyalı olduğunu açıklamıştı. Saldırganların ilk emarelere göre IŞİD bağlantılı oldukları tahmin ediliyor.

KİLİSEYE DEV TÜRK BAYRAĞI

Hemen hemen her siyasi partinin ve yetkilinin üzerinde durduğu ve silahlı saldırıyı lanetlediği görülürken bugün, saldırı yapılan kiliseye dev bir Türk bayrağı asıldı.