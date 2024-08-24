Santarelli için karar çıktı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli davet edildi.

Avrupa Voleybol Federasyonu’nun kongresine ev sahipliği yapan İtalya’nın Napoli kentinde yapılan törene katılan Üstündağ, flaş açıklamalarda bulundu.

FLAŞ SANTARELLI AÇIKLAMASI

Paris Olimpiyatları sonrası Santarelli ile yolların ayrılacağı iddiasına açıklık getiren Üstündağ, İtalyan çalıştırıcı ile yola devam edeceklerini açıklarken, "Daniele Santarelli ile ilk görüşme yaptığımızda ülkeye hayran olduğunu söyledi. Burada kendisinin de Türk voleybolunda artık tüm dünyada önemli söz sahibi olacağının altını çizdi. Biz de bu hayali olan, genç, dinamik, ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu. Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları sonuna kadar bizde devam edecek." sözleriyle iddialara noktayı koydu.