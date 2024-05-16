Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı

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Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Hollanda maçındaki davranışıyla fair play kartı aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Milletler Ligi 1. Etap 2. maçında Antalya'da Hollanda ile karşılaşıyor.

İlk seti 25-14 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor.

İlk sete damga vuran isim A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

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Karşılaşma 13-6 Milli Takımın üstünlüğü ile devam ederken bir sayı daha kazandık. Ancak bu sırada Santarelli topun bizim savunmamızdan dışarı çıktığını hakeme söyledi ve bu yanlışın düzeltilmesini sağladı.

Karşılamanın hakemi de bu davranışından dolayı Santarelli'yi 'fair-play' kartıyla ödüllendirdi. Bütün salon Daniele Santarelli'yi ayakta alkışladı.

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