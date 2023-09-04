Santarelli'den taraftarı heyecanlandıran açıklama: Sırada Olimpiyat var

Şampiyonluğun ardından konuşan Daniele Santarelli, "Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum" dedi.

Santarelli'den taraftarı heyecanlandıran açıklama: Sırada Olimpiyat var

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Sırada Olimpiyat elemeleri olduğunu belirten Daniele Santarelli, "Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum. Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya'yı, Sırbistan'ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan'a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik. Çok mutluyum. Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı." ifadelerini kullandı.

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