Saoirse Ronan sessizliğini bozdu: Üzgünüm

Saoirse Ronan, Ryan Gosling'ın The Lovely Bones filmindeki işten çıkarılmasını "üzücü" bulduğunu ancak nedenlerinin "tamamen geçerli" olduğunu belirtti. Ronan, 2009 yılında Peter Jackson'ın yönettiği The Lovely Bones filminde 14 yaşındayken rol aldı. Film, Alice Sebold'un 2002 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Ronan’ın babasını Mark Wahlberg canlandırırken, Gosling filmdeki bu rol için başlangıçta seçilmişti. Ancak, çekimlerin ilk günü Jackson tarafından işten çıkarıldı.

GOSLİNG'IN İŞTEN ÇIKARILMASININ NEDENLERİ

Ronan, Happy Sad Confused podcast'inde Gosling'ın işten çıkarılması hakkında konuştu. Ronan, bu durumun "tamamen geçerli" olduğunu, ancak "kişisel" olmadığını vurguladı. Gosling ile birlikte çekim yapmadıklarını ancak bir ön hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Gosling'ın işten çıkarılmasının genç bir aktör olarak onu rahatsız edip etmediği sorusuna ise Ronan, bu durumu öyle düşünmediğini ifade etti. "Sanırım sadece Ryan'ı sevmiştim. Ve onun köpeği George'u," diyen Ronan, Gosling'ın sette bulunmamasından dolayı üzüldüğünü dile getirdi.

Ronan, "Ama ayrıldıkları nedenlerin tamamen geçerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi her ikisiyle de konuştum ve böyle şeyler olabiliyor. Anlıyor musun? Kişisel değil, sadece bazen aynı sayfada değilsiniz," diye ekledi. Gosling, 2010 yılında The Hollywood Reporter ile yaptığı bir röportajda işten çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Karakterin nasıl görünmesi gerektiği konusunda farklı bir fikrimiz vardı," demişti. "Gerçekten onun 210 pound olması gerektiğine inanıyordum."

ÇEKİM SÜRECİ VE SONRASI

Gosling, ön hazırlık sürecinde Jackson ile pek fazla iletişim kurmamıştı. Sete 27 kilo daha ağır geldiğinde ise Jackson pek memnun kalmamıştı. Gosling, "O zaman ben şişman ve işsizdim," diyerek bu durumu mizahi bir dille anlatmıştı. Ronan, Wahlberg’in daha doğal bir seçim olduğunu, çünkü onun daha yaşlı olduğunu ve üç çocuk babası olduğunu ifade etti. Bu nedenle, Wahlberg'in karakter için daha uygun olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, Gosling ve Ronan daha sonra birlikte çalışma fırsatı buldular. Gosling, 2014 yılında Lost River adlı filmde hem yönetmenlik hem de senaristlik yaparak Ronan ile çalıştı. Ronan, "Sonunda onunla çalışmak harikaydı." dedi. Bu işbirliği, Ronan için önemli bir deneyim oldu ve Gosling ile olan dostluklarını pekiştirdi.

Saoirse Ronan, Ryan Gosling ile yaşadığı bu deneyimi nostaljik bir şekilde hatırlarken, film endüstrisinin karmaşık dinamiklerini ve ilişkilerini de gözler önüne seriyor. İşten çıkarılma durumu, Hollywood dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, Ronan ve Gosling arasındaki dostluğun zamanla gelişmesi bu sürecin ne kadar derin olabileceğini gösteriyor. Bu olay, hem aktörlerin kariyerlerine hem de sinema tarihine önemli bir dokunuş yapmış durumda.