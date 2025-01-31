'Şap alarmı' krizi: Tüm ilçeler 30 gün karantinaya alındı

Tunceli Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Gülbahar Köyünde şap alarmı krizi verildi. 112 kuzu ile 2 koyun, henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü. Ölen hayvanların bağırsaklarından incelenmek üzere numuneler alındı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe genelindeki tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındı.

30 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

Pertek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeye karantina sürecince hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtti.

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Kaymakamlık: "İlçemiz Pertek'te hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerimizde görülen şap hastalığı vakalarının artışı nedeniyle, ilçemiz tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak, hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir. Tüm yetiştiricilerimize ikazen duyurulur" denildi.