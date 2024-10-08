SAP, gerçek zamanlı risk analizi çin yeni özelliğini duyurdu

SAP, yıllık TechEd konferansında yapay zeka ajanlarına büyük bir yatırım yaptığını duyurdu. Ancak etkinlikte yalnızca yapay zeka değil, veri yönetimi konusunda da önemli gelişmeler paylaşıldı. Şirket, işletmelere veri setlerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak yeni araçlar sunmayı hedefliyor.

SAP, yeni veri gölü yeteneklerini, bir bilgi grafiği motorunu ve gerçek zamanlı risk analizini hızlandırma yöntemlerini tanıttı. Bu yenilikler, önümüzdeki aylarda işletmelerin verilerini daha hızlı ve verimli bir şekilde saklayıp işlemelerine yardımcı olacak.

Yeni Veri Gölü ve Bilgi Grafiği motoruyla, SAP, İşletme Teknolojisi Platformu (BTP) aracılığıyla veri yönetimi, analiz ve uygulama geliştirme gibi bir dizi yetenek sunmaya devam ediyor. Güncellenmiş veri gölü, verileri orijinal biçiminde saklama ve ölçeklendirme imkanı sağlarken, bilgi grafiği motoru ise karmaşık ilişkileri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Ayrıca, SAP, risk senaryolarını modelleme ve simüle etme olanağı sunan Compass adlı yeni bir özellik de tanıttı. Bu özellik, işletmelerin potansiyel zorluklarla daha iyi başa çıkmalarını sağlıyor. Yeni özelliklerin 2024 yılı sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.