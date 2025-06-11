Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini paylaşıp, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenlemeyle Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.

Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek.

İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.

"YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARIYLA VATANDAŞLARIMIZI DOĞAYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise temel unsurun Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek olduğunu belirtti.

Pehlivan, hedeflerinin Bakanlık desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek olduğunu bildirdi.