Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak

Kaynak: AA
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak

Bakan Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projeye dair açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini paylaşıp, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenlemeyle Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.

Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek.

1kapak-003.jpg

İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.

"YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARIYLA VATANDAŞLARIMIZI DOĞAYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise temel unsurun Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek olduğunu belirtti.

Pehlivan, hedeflerinin Bakanlık desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek olduğunu bildirdi.

Son Haberler
Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı
Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı
Galatasaray'da flaş ayrılık! O oyuncunun sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray'da flaş ayrılık! O oyuncunun sözleşmesi feshediliyor
Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı
Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı
Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!
Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!
Almanya’da 3. Dünya Savaşı endişesi! Rus saldırısına karşı tüm sığınaklarını tahkim etti
Almanya’da 3. Dünya Savaşı endişesi! Rus saldırısına karşı tüm sığınaklarını tahkim etti