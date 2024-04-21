Sapiens’in yazarı Netanyahu’ya ateş püskürdü: Ülkeyi yıkımın eşiğine getirdi

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Sapiens’in yazarı Netanyahu’ya ateş püskürdü: Ülkeyi yıkımın eşiğine getirdi
İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu‘ya Gazze’de yaşananlarla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Harari, Netanyahu’nun politikalarını yerden yere vururken, İsrail'i "tarihi bir yenilgiyle" karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Dünyaca ünlü İsrailli yazar Yuval Noah Harari, "Gazze'den İran'a, Netanyahu Hükümeti İsrail'in varlığını tehlikeye atıyor" isimli bir yazı kaleme aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikaları sebebiyle İsrail’in tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Harari, Tel Aviv yönetiminin "intikamı" ülke çıkarlarından önemli görmesi durumunda hem İsrail’i hem de Ortadoğu’yu büyük bir tehlikeye atacağının altını çizdi.

i-001.webpDünyaca ünlü Sapiens'in yazarı Harari, yazısında; "(Netanyahu ve siyasi ortaklarının) Uzun yıllardır izlediği politikalar, İsrail'i yıkımın eşiğine getirdi" ifadesine yer veren Harari, Netanyahu hükümetinin, önümüzdeki günlerde hem İsrail’in hem de bölgenin kaderini değiştirecek kararlar vermek durumunda kalacağını fakat söz konusu kadronun bu minvalde kararlar almak için elverişli olmadığını ifade etti.

Noah Harari, "Eğer politikayı şekillendirmeye devam ederlerse bizi ve tüm Orta Doğu'yu felakete sürükleyecekler” derken, İran'la yeni bir savaşa girmek yerine İsrail’in Gazze’deki başarısızlığını düşünmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail yönetimini Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi hedeflere ulaşamadıkları için eleştiren Harari, yönetiminin İran'dan kendisine yönelen "varoluşsal tehdide" karşı Batı demokrasileriyle ittifakını güçlendirmesi ve bllgesel bir düzen kurmak için çabalaması gerektiğini kaydetti. Harari, Netanyahu hükümetinin, bu adımları atmak yerine intikam almaya çalıştığının altını çizdi.

300320201526260013358.jpg"GAZZE’Yİ İNSANİ FELAKETE SÜRÜKLEDİ"

İsrailli yazar Yuval Noah Harari, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde bulunan 2,3 milyon Filistinliyi "kasten" insani felakete sürüklediğini ve bu durumun İsrail’in varlığının ahlaki ve jeopolitik temellerini baltaladığını ifade etti.

Gazze'de yaşanan insani felaketin bölgesel kaosu derinleştirdiğini ve Batı ile İsrail’in ittifakını zayıflattığını ileten Harari, "Filistinlilere karşı tavrımızı değiştirmezsek kibrimiz ve intikam hırsımız başımıza tarihi bir felaket getirecek" ifadesini kullandı.

gaza-destruction.jpeg“İSRAİL’İN ULUSLARARASI DURUŞU HARABEYE DÖNDÜ”

Harari, yazısında, "Gazze ile İsrail'in uluslararası duruşu da harabeye dönmüş durumda ve artık birçok eski dostumuz bile bizden nefret ediyor ve dışlanıyoruz" sözlerini kaydetti ve İran’la olası bir savaş durumunda ABD, Batılı demokrasiler ve ılımlı Arap devletlerinin İsrail için kendilerini riske atacaklarına, askeri ve diplomatik yardım sağlayacaklarına ilişkin soru işaretlerinin bulunduğunu aktardı.

Harari, İsrail’in yeterli kaynağa sahip olmadığının altını çizerken, "Böyle bir savaş önlense bile İsrail, dışlanmış bir devlet olarak ne kadar hayatta kalabilir?" ifadesini kullandı.

Harari, "Dünyanın geri kalanıyla ticari, bilimsel ve kültürel bağları olmayan, Amerikan silahları ve parası olmayan bir İsrail'in Orta Doğu'nun Kuzey Kore'si haline gelmesi, en iyimser senaryodur" dedi.

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