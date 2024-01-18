Sapığı deşifre ettiği için yargılanan gazeteci beraat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Sapığı deşifre ettiği için yargılanan gazeteci beraat etti
2 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığı 'suçlu göstermek' iddiasıyla yargılanan gazeteci Cihan Güner hakkında karar çıktı.

Uşak'ta 2 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığı 'suçlu göstermek' iddiasıyla yargılanan www.krttv.com.tr'nin eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Cihan Güner hakkında açılan davanın karar duruşması Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, Güner'in suç işlediğini iddia ederek TCK 285/2-53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep ederken, hakim ise Erzurum, Adana ve İstanbul bölge adliye mahkemelerinin aldığı kararları emsal gösterdi.

Güner'in beraatine karar verilirken, avukatlık giderleri ise kamu tarafından karşılanacağı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güner, "2 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden ve mahkemece 65.5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir yavşağı 'suçlu gösteren' haberi yayınlamaktan 2 yıl hapis istemi ile yargılanıyorum. Adaletini sevdiğimin Türkiyesi!" ifadelerini kullanmıştı.

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