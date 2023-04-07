Tuğçe Tayfur'dan tarzını eleştiren takipçisine yanıt. Şapka altına başörtüsü taktı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu.

Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'un başörtüsü üstüne şapka tarzı dikkat çekmişti.

"TESETTÜRE GİRMEDİM" DEMİŞTİ

Tesettüre girmediğini söyleyen Tayfur "İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini..” demişti.

Yine şapka ve başörtüsü kombiniyle pozlarını paylaşan Ferdi Tayfur'un kızına bir takipçisi "Kapanmayı da oyuncak etmişler böyle kapalılık var mı?" eleştirisinde bulundu.

Tuğçe Tayfur ise bu yorumdan rahatsız oldu ve renkli başörtüsü takan takipçisine "Kapalılık, renkli başörtüler takıp poz vermek de değil ama yine siz bilirsiniz tabii" diyerek tepki gösterdi.

