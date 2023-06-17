Saplantılı aşık binayı hedef tahtasına çevirdi

Güngören’de saplantılı aşık bir genç iddiaya göre sevdiği kızı ailesinden alamayınca yaşadıkları binaya kurşun yağdırdı. Binaya bir şarjör mermi boşaltıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saplantılı aşık binayı hedef tahtasına çevirdi

İHA'nın haberine göre, Güngören Akıncılar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre kar maskeli bir şahıs, hedef seçtiği bir binaya bir şarjör mermi sıkarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

İleride kendisini bekleyen bir araca bineren kaçan saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganın kaçış yönüne doğru çalışma başlattığı bölgedeki kameralar incelemeye alındı.

Olay yerindeki boş kovanlar ise alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürerken saldırganın, sevdiği kızı ailesinden alamayan saplantılı aşık bir genç olabileceği ve bu sebeple kızın ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdığı öğrenildi.

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