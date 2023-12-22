Sara bulaşıcı mı

Türkiye’de 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor. Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İhsan Kafadar, epilepsinin bulaşıcı olmadığını söylüyor ve başka hastalıklarla karıştırıldığının önemine dikkat çekiyor.

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi nörölojik bir hastalık. Prof. Kafadar ülkemizde 1 milyona yakın epilepsi hastası olduğunun altını çiziyor. Kafadar epilepsi krizinde uygulanan yanlış müdahalelere de açıklamasında yer verdi:

“Epilepsi denilen şey; beynin elektriksek iletimindeki bozukluktur. O bozukluk nedeniyle epilepsi farklı biçimde karşımıza çıkıyor. Beynin görme ile ilgili bölümünü etkilerse görme bozukluğu yaşanıyor. Duyma merkezine yakın bölgeyse hasta duyma kabiliyetini kaybediyor. Çocukların katılma nöbetleri bile epilepsi ile karıştırılıyor. Migren atakları da aynı şekilde. İlaçlı tedaviyle epilepsi hastalarımız sağlığına kavuşabiliyor. Epilepsi nöbetine girenlere yanlış müdahaleler ise şöyle:



Soğan, sarımsak koklatmamak.

Kolonya koklatmak.

Sirke sürmek.

Tokat atmak.

Su vermek.”

BULAŞICI BİR HASTALIK MI?

Epilepsinin tek bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Konuya ilişkin Prof. Kafadar şunları söylüyor:

“Nöbetlerin önemli kısmı yüzde 75'i 3 dakika kadar sürüyor. Ne kadar uzun sürerse hastanın etkilenme riski yükseliyor. Farklı epilepsi türleri vardır. Primer jeneralize epilepsi olan hastaların uykularına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca epilepsi olanların parlak ışıklardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor. Kafeinli içecekler tüketmemesi gerekir. Mümkün olduğu kadar tedaviye erken başlanılmalıdır...”

İHA