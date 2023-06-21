Sara adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sara isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sara ne demek? Sara isminin anlamı nedir?

SARA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sara ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Beyin elektrik faâliyetinde meydana gelen anormal elektrik boşalımlarına bağlı olarak ortaya çıkan, kısa süreli ve tam şuur kaybıyle berâber titreme, kasılma, ağızdan köpük gelmesi şeklinde görülen bayılma nöbetleri, epilepsi.

- Hâlis, katıksız.

- Eli açık, cömert.

SARA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sara adını koymak caizdir.