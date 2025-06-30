Saraçhane eylemleri için polis ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması ile başlayan süreçte vatandaşlar tepki göstermek için başta Saraçhane olmak üzere birçok noktada eylem düzenlemişti.

Eylemlerdeki polislerin sert müdahalesine yönelik tepkiler gelmişti.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında, polislerin ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.