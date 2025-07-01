Saraçhane mitingi sonrası vatandaşlara polis müdahalesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane mitingi sonrası vatandaşlara polis müdahalesi!

CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlediği mitingin ardından polis, biber gazlı müdahaleye başladı.

CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi.

Miting sonrası Bozdoğan Kemeri’ne yürümek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. Polis, kitlenin dağılması için biber gazı kullandı.

POLİS VE VATANDAŞLAR ARASINDA ARBEDE

Saraçhane Parkı önünde polis ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. CHP’li bazı milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, öğrencilerle polis arasında barikat oluşturarak araya girdi.

Ayrıntılar birazdan...

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