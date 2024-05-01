Saraçhane polis ablukasında. Taksim’e geçiş kapatıldı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü. Ancak Taksim Meydan’ında 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmedi.

1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Saraçhane’den ilk görüntüler geldi. Polis Saraçhane’yi ablukaya aldı. Taksim’e giden tüm yollar kapatıldı.

Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

1 MAYIS ÇAĞRISI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs ve Taksim Meydanı'na ilişkin açıklamalar yaparak 'Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum' dedi. Erdoğan kutlamaların adresinin Taksim'e uygun olmadığını söyledi.

Öte yandan CHP başta olmak üzere sol görüşlü siyasi partiler 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapmışlardı.

Birçok yol kapatılırken, ulaşıma da kısıtlama getirildi.